Handanovic: «Onana? La competizione migliora. Vivo alla giornata, non a sei mesi»

Accanto all’allenatore, Simone Inzaghi, in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Juventus valido per la finale di Supercoppa, anche il portiere dell’Inter, Samir Handanovic. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

“È una partita che conta molto e noi vogliamo vincerla. Immagino come lo vorranno loro. Conosciamo la Juve, faranno una partita tosta e difficile, non ci sono favoriti“.

Su Onana:

“Non mi dà fastidio, la competizione migliora, l’importante è avere fiducia in se stessi. Io vivo alla giornata, non a sei mesi“.

Sul gol di Immobile contro la Lazio:

“Quando l’Inter non prende gol, i difensori non prendono gol. Quando prendiamo gol, il gol lo prende Handanovic, è sempre così. Stefan ha valutato male il movimento della palla, tutti sbagliano: io, Barella, Brozovic. Senza errori, non prenderemmo mai gol. Cerchiamo sempre di limitarli”

Tanti tuoi compagni dicono che con Inzaghi hanno più libertà e si divertono di più: vale anche per un portiere?

“Senza i due anni precedenti non avremmo avuto piacere oggi. È cambiata la mentalità, la voglia di vincere titoli, magari oggi ci sono meno concetti e più libertà, perché se non vinci il piacere della libertà va subito via. Bisogna stare sempre in allerta perché in due settimane nel calcio può cambiare tutto”.

Vincere questo trofeo quanto può stimolarvi per la Serie A?

“È ancora lunga, c’è ancora il fattore Covid e dovremo cercare di essere quanto più possibili disciplinati”.

La mentalità vincente si è ormai automatizzata?

“Adesso ci guardano da Inter, la percezione dei nostri avversari è cambiata e questo è molto importante”.