CorSport: Vlahovic è il nuovo attaccante della Juve, accordo raggiunto

Lo scrive il Corriere dello Sport: l’incontro tra gli agenti del serbo e Maurizio Arrivabene ha dato i suoi frutti e la trattativa è chiusa.

“La trattativa si era inceppata per le richieste degli agenti di Vlahovic che, dovendo anticipare di sei (o diciotto) mesi la fumata bianca, avevano qualcosa da limare alla voce commissioni: era di 18 milioni la richiesta iniziale di Ristic, che dalla Fiorentina, in caso di rinnovo, se ne sarebbe aspettati pochi di meno (8 alla firma, più il 10% sulla futura rivendita con clausola rescissoria fissata proprio a 75 milioni). E proprio 75 milioni (70 parte fissa e 5 di bonus) è la cifra che Agnelli deve sborsare a Commisso per acquistare Vlahovic, che firmerà un quadriennale da 6-7 milioni netti a stagione”.