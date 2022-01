Cessione Salernitana, Lotito convocato in Procura dopo la denuncia di un fondo svizzero

Il presidente della Lazio sarebbe persona informata sui fatti, possibile soggetto offeso. Appuntamento oggi a Salerno

Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, che riprende il sito StorieSport, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato convocato in Procura per la cessione della Salernitana a Danilo Iervolino. L’appuntamento è fissato per oggi a Salerno.

“È stato convocato dal procuratore capo della Procura della Repubblica di Salerno, Giuseppe Borrelli come persona informata sui fatti, come possibile soggetto offeso”.

“Il giorno prima della cessione lo stesso Claudio Lotito aveva inviato una diffida, firmata dall’avvocato Gian Michele Gentile per conto dell’Omnia Service. Diffida che non ha avuto effetti, la cessione delle quote si è perfezionata. La Salernitana è di Iervolino, la FIGC ne ha verificato i passaggi e dato il via libera”.