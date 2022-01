Bologna-Napoli, Fabian titolare. Dubbio Zielinski: non ha ancora effettuato la visita post Covid

Contro il Bologna, domani, si rivedrà Fabian Ruiz dal primo minuto, mentre è ancora incerta la presenza di Piotr Zielinski, già assente con la Fiorentina. Piotr non ha ancora effettuato la visita di idoneità post Covid, Spalletti deciderà dopo la rifinitura. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“La curva di Zielo, invece, non è ancora chiara. Ha smaltito il Covid, certo, ma in gruppo non si è ancora visto per la classica trafila delle visite di idoneità e dunque l’idea che Spalletti possa rilanciarlo immediatamente dal primo minuto è ancora tutta da valutare. Come i segni del virus: è vero che la storiaccia è durata più o meno una settimana e che l’ultima partita l’ha giocata il 6 gennaio con la Juve a Torino, ma comunque Piotr è stato costretto a rallentare. La rifinitura di oggi farà chiarezza”.