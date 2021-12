Teresa Saponangelo e il suo rapporto con Sorrentino: «Gli orfani si riconoscono d’istinto»

Il Fatto quotidiano intervista Teresa Saponangelo protagonista del film “È stata la mano di Dio” di Sorrentino. Interpreta la madre del regista.

Lei ricorda che conosce il regista da tempo.

Abbiamo iniziato insieme nel 1995. Era timido, silenziosissimo: stava in produzione mentre debuttavo come attrice cinematografica. Dopo quel film gli diedi da leggere una sceneggiatura e il feedback fu molto diretto: “Fa schifo”. Negli anni successivi ci siamo un po’ persi, poi ho partecipato al provino per The Young Pope ed è andato male.