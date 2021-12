Schmeichel: «Contro club di livello europeo come il Napoli è sempre difficile, sarà un buon test»

In conferenza stampa: «La pioggia? Non è un problema. Siamo abituati a questo clima, infatti pensavo di essere atterrato in qualche posto in Inghilterra»

Il portiere del Leicester, Kasperi Schmeichel, ha parlato in conferenza stampa insieme all’allenatore Brendan Rogers alla vigilia della partita di Europa League contro il Napoli.

“E’ importante giocare queste partite, in squadra c’è un mix di giocatori giovani e d’esperienza. L’importante è godersi la partita, il messaggio che lanciamo noi più avanti con l’età ai ragazzi più giovani è questo”.

Cosa si aspetta dalla partita?

“Contro club di livello europeo come il Napoli è sempre difficile giocare. Sarà un buon test, ci metterà alla prova. Se dovessimo vincere avremo ancora più fiducia in noi stessi. Ma noi non pensiamo al post, pensiamo soltanto alla partita”.

Ultimamente non sei riuscito a tenere la porta inviolata tante volte.

“Non do tanta importanza ai clean sheet, l’importante è vincere. Purtroppo quando non hai tanta consistenza difensiva è difficile non subire gol, noi proveremo a subirne meno, ma l’importante è arrivare alla vittoria”.

Se domani dovesse piovere per voi sarebbe un problema?

“No, non lo è. La concentrazione deve essere sempre massima. Poi siamo abituati a questo genere di clima, infatti pensavo di essere atterrato in qualche posto in Inghilterra. I campi bagnati favoriscono il gioco veloce, vedremo domani cosa accadrà”.

