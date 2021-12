Messaggero: povero Immobile, Sarri lo schiera a ogni costo, ma è evidente il suo disagio al ginocchio 

È apparso fermo in attacco. “Non è da lui, ma non può rischiare di aggravare la situazione più di quanto non abbia già fatto scendendo in campo”

Contro il Galatasaray, in Europa League, la Lazio di Maurizio Sarri non è andata oltre il pareggio. Ora dovrà sfidare una delle squadre retrocesse dalla Champions, nei playoff. Ad essere mancati, ieri sera, sono stati soprattutto i gol: Immobile era a mezzo servizio a causa dell’infortunio. Il Messaggero ne scrive.

“Povero Immobile, non si vede per un tempo. Sarri decide di schierarlo a ogni costo, ma è evidente il suo disagio al ginocchio destro, nonostante provi sempre a dare il massimo. Resta invece fermo in attacco: non è da Ciro, ma non può rischiare di aggravare la situazione del legamento collaterale, più di quanto non abbia già fatto scendendo in campo. Nella ripresa il bomber si muove di più, ma trova appena una volta lo spazio per il tiro perché è ancora più isolato. Già, perché il Galatasaray prende più coraggio e la Lazio bada anche a contenerlo”.