Il Secolo XIX: lo Spezia esonererà Thiago Motta dopo la partita con il Napoli

Comunque vada a finire stasera, contro il Napoli, l’allenatore dello Spezia, Thiago Motta, verrà con ogni probabilità esonerato. Lo scrive Il Secolo XIX.

“I Platek ci pensano dalla sconfitta contro il Bologna, ma maturano dopo un addio, che sarà scritto dopo la gara del Maradona. Per Thiago è la seconda lezione che il calcio italiano gli impartisce: rapporti difficili con parte della squadra, parte poi ingrossatasi, e rapporti non al meglio anche con il club. Se non fa dietro front com’era già successo in estate, è Marco Giampaolo il suo sostituto. Disse no a giugno, non convintissimo di affrontare l’avventura. Se toccherà a lui, o a Maran in alternativa, tentare di salvare una squadra che si gioca tuttora la salvezza, si vedrà. Forse

già da incontri previsti domani a Roma, decisivi”.