Il Napoli ha detto no a Dalma Maradona, non può girare allo stadio perché il Napoli farà la serie sul club

Lo scrive la Gazzetta che aggiunge: Dalma ci è rimasta molto male. De Laurentiis ha spiegato che stanno 30 episodi a partire da Ascarelli il fondatore

Il Napoli ha definitivamente no a Dalma Maradona che non potrà, per il suo documentario La “Hija de Dios”, girare allo stadio che porta il nome di suo padre. Dalma ci è rimasta molto male, scrive la Gazzetta. Il club le ha risposto, come riporta il quotidiano sportivo:

De Laurentiis non ha risposto direttamente a Dalla che però ha ricevuto una mail: l’avvocato del presidente, Lorenzo De Sanctis, le ha confermato il diniego alla richiesta di ingresso allo stadio che porta il suo stesso cognome, giustificando il nuovo no con una trattativa in corso con una piattaforma internazionale per la registrazione di una serie. Serie tv di cui ha parlato ieri. «Abbiamo scritto e stiamo registrando 30 episodi, prodotti da una piattaforma internazionale, e riguarderanno la storia del Napoli a partire da Giorgio Ascarelli nel 1926 fino ai tempi nostri. Se non ci fosse stata la morte di Maradona avremmo già cominciato a girare»