Altafini: «Osimhen sta al Napoli come Salah al Liverpool e Mbappè al Paris Saint Germain»

A Tuttosport: «Mi piace tantissimo. Per me si tratta della vera forza del Napoli. Un’assenza pesante per i campani, contro il Milan»

Tuttosport intervista José Altafini. Il tema è Milan-Napoli in programma domenica sera a San Siro. Una gara che sarà inevitabilmente condizionata dagli infortuni

Molto positivi i suoi giudizi su Pioli e Spalletti. E su Osimhen:

«Mi piace tantissimo. Per me si tratta della vera forza del Napoli. Con le dovute proporzioni per me il nigeriano sta ai partenopei come Salah sta al Liverpool. E la sua importanza vale quella di Mbappè per il Paris Saint Germain. Un’assenza pesante per i campani».