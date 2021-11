Tudor: «Siamo contenti che non ci sarà Koulibaly, per la forza e per la leadership»

Il Corrmezz ricorda che sarà assente per la prima volta in questa stagione e che lo sostituirà Juan Jesus che non gioca due gare consecutive da tre anni

Koulibaly non ci sarà. Il Corriere del Mezzogiorno giustamente si sofferma sulla sua assenza oggi in Napoli-Verona.

Per la prima volta in questa stagione mancherà Koulibaly, il perno della migliore difesa d’Europa contro il Verona che ha segnato 24 gol (uno in più del Napoli) di cui ventuno nell’era Tudor.

Tudor non ha nascosto il vantaggio: «Siamo contenti che Koulibaly non ci sia, è un difensore forte, per la leadership che ha, anche sui calci piazzati».

Lo sostituirà Juan Jesus che non gioca due gare consecutive dal primo minuto da tre anni, quando tra ottobre e novembre del 2018.