Tudor: “Il Napoli merita di essere dov’è, ma non staremo dietro ad aspettarli”

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha presentato la partita di domani contro il Napoli in conferenza stampa.

Sarà una partita difficile contro una delle favorite per lo scudetto, insieme al Milan ha dimostrato più di tutti. I giocatori sono forti e l’allenatore è tra i più bravi. Sarà una grande motivazione per noi, il nostro obiettivo è imporsi senza trascurare nulla. Il Napoli merita di stare dov’è, ma non staremo dietro ad aspettarli. Nel calcio di oggi la gente è più esigente, un tifoso non è affascinato se vede un calcio rinunciatario ed è giusto così, perché il calcio è un divertimento.

Osimhen è un giocatore forte nell’attacco agli spazi, ma sono fiducioso che possiamo reggere domani. Veloso è un elemento chiave, ci dà equilibrio. È bello l’entusiasmo, perché dà fiducia. Bisogna andare sempre a mille, questo è il modo di vivere il calcio.