The Athletic: Rangnick sarà il nuovo allenatore del Manchester United

Prenderà il posto dell’esonerato Solskjaer fino a giugno, poi diventerà consulente del club e gli subentrerà qualcun altro in panchina

Il prossimo allenatore del Manchester United sarà Ralf Rangnick, che prenderà così il posto dell’esonerato Ole Gunnar Solskjaer. La notizia è stata pubblicata da The Athletic. Rangnick sarà il nuovo tecnico ad interim fino a giugno, poi diventerà consulente del club inglese fino al 2024, mentre a subentrare sulla panchina sarà qualcun altro, probabilmente Pochettino, che al momento resta in pole.

Rangnick, che attualmente è a capo dello sport e sviluppo della Lokomotiv Mosca lascerà l’incarico per scegliere la squadra di Ronaldo. Le parti sono alla formalizzazione dei dettagli, occorre ancora qualche giorno, anche affinché Rangnick possa liberarsi dai suoi impegni con il club russo. Per questo motivo, domenica, contro il Chelsea, in panchina ci sarà ancora Carrick.

Il nome di Rangnick è stato accostato al Milan prima dell’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News