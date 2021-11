Reina colpito e ammonito, nel calcio la giustizia funziona così

Nonostante il portiere stesse togliendo ed evitando gli oggetti lanciati dai tifosi bergamaschi, il giudice sportivo ha lasciato l’ammonizione per perdita di tempo

Nel finale della partita tra Atalanta e Lazio, con i biancocelesti in vantaggio, Pepe Reina era stato ammonito per aver ritardato la rimessa dal fondo. In realtà il portiere stava togliendo dal campo alcuni oggetti lanciati dalla curva dei sostenitori bergamaschi, di cui uno – probabilmente una moneta – l’ha colpito alla testa. Nonostante tutto il cartellino giallo è stato confermato e figura tra i provvedimenti ratificati dal giudice sportivo, che ha deciso di non andare oltre un’ammenda per l’Atalanta senza chiudere il settore.

Confermato, come previsto, il turno di squalifica per Kalidou Koulibaly, autore di un fallo su chiara occasione da rete: sarà indisponibile per la sfida col Verona. Due giornate di stop per Adrien Silva (Sampdoria), mentre una per Caceres (Cagliari), Theo Hernandez (Milan), Kastanos (Salernitana), Lopez (Sassuolo), Pobega (Torino), Stojanovic (Empoli).

Ammenda di 10 mila euro per Mourinho per l’atteggiamento ironico e le parole irrispettose nei confronti dell’arbitro all’ingresso degli spogliatoi.