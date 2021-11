Chiusa la curva della Roma per i cori a Kessié e Ibrahimovic con pena sospesa e non quella dell’Atalanta

Mano leggera del giudice sportivo nelle sanzioni. Puniti i tifosi giallorossi per i cori razziali, 25 mila euro di multa ai bergamaschi per il lancio di oggetti in campo

Il giudice sportivo ha deciso di chiudere la Curva Sud dello stadio Olimpico per la prossima partita interna della Roma con pena sospesa per un anno per i cori insultanti e di discriminazione razziale che i tifosi di quel settore hanno rivolto prima a Zlatan Ibrahimovic e poi a Franck Kessié.

La mano leggera del giudice si è verificata anche nella sanzione comminata all’Atalanta per il lancio di oggetti dei propri tifosi all’indirizzo di Pepe Reina: ammenda di 25 mila euro, con l’attenuante della collaborazione del club nell’individuazione dei responsabili.

Multato per lo stesso motivo il Bologna ma solo di 5 mila euro. 4 mila euro di ammenda alla Salernitana per il lancio di due accendini e 3 mila euro alla Juventus per il lancio di un petardo.