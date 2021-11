Pioli: “Ibrahimovic è un fenomeno, l’Inter è favorita perché è campione in carica”

L’allenatore del Milan in conferenza: “Noi e il Napoli abbiamo fatto un inizio di campionato impensabile. Questa partita non sarà decisiva per lo scudetto”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato il derby contro l’Inter in conferenza stampa.

La squadra sta bene, possiamo giocare al meglio questo derby. È una partita storica, importante e prestigiosa. Ibrahimovic è un fenomeno, sta bene ed è motivato e così tutti i suoi compagni. L’Inter è favorita perché è campione in carica e sa cosa serve per continuare ad esserlo, noi e il Napoli abbiamo fatto un inizio di campionato impensabile. Siamo solo alla 12^ giornata, questa partita non sarà decisiva per lo scudetto. Non possiamo guardare troppo avanti perché manca ancora troppo.

Mi aspetto una partita con i due attacchi più forti del campionato, per assurdo difendere bene forse darà la possibilità di vincere. Rebic ha recuperato, così come Florenzi. Messias lo vedremo dopo la sosta. Ho già fatto e comunicato ai giocatori le mie scelte. Farò un discorso alla squadra come sempre, ma la squadra è già concentrata.