Napoli-Verona, i convocati di Spalletti: ci sono Osimhen, Fabian e Insigne

I tre rientrano tra gli uomini a disposizione del tecnico dopo l’infortunio. Fuori Koulibaly, squalificato, oltre a Manolas e Malcuit ancora infortunati

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati di Luciano Spalletti per la sfida di campionato in programma oggi pomeriggio alle 18 allo stadio Maradona, contro il Verona. In elenco figurano anche Osimhen, Fabian Ruiz e Insigne. I tre rientrano negli elementi a disposizione di Spalletti dopo l’infortunio. Fuori dalla lista Koulibaly, squalificato, Manolas e Malcuit, ancora alle prese entrambi con i rispettivi infortuni.