Il Corsport: se Fabian Ruiz non dovesse farcela, toccherebbe a Demme

Il Corriere dello sport scrive della formazione di Napoli-Verona, del recupero dei tre infortunati. Insigne e Osimhen ci saranno sicuramente, un lieve dubbio per Fabian Ruiz.

Osi è rientrato in gruppo sin da venerdì e ormai resta appena un saltello per superare l’ultimo ostacolo del controllo finale di oggi. Più articolata sarà invece la valutazione relativa a Fabian, vittima di un affaticamento all’adduttore decisamente più recente rispetto ai colleghi. Accusato mercoledì: anche lui è tornato in gruppo venerdì e anche il suo allenamento di ieri è stato soddisfacente, ma nel caso in cui oggi non dovesse risultare recuperato allora toccherà a Demme gestire la regia.