Marchisio: «Questa Juve mi ricorda quella di Delneri, quando arrivammo settimi»

Va giù duro Claudio Marchisio nell’intervista alla Gazzetta dello sport. Lui non vede analogie tra questa squadra allenata e quella – sempre allenata da Allegri – che nel 2015-16 rimontò e vinse il campionato.

«Non vedo molte analogie. (…) Semmai vedo più punti in comune con la Juve di Delneri che arrivò settima e questo deve essere un campanello d’allarme. Ricordo che dopo ogni passo falso ci dicevamo “vabbé ma tanto piano piano recuperiamo”. Eravamo convinti di arrivare in Champions e invece siamo andati avanti tra alti e bassi. Quando entri in una spirale negativa non è così facile tirarsene fuori, anche la fortuna ti gira le spalle».