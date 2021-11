Malagò sulle plusvalenze Juve: «Con le procure di mezzo meglio star zitti. Attendiamo gli sviluppi»

«Ho un’idea chiara. Le parti interessate hanno fatto un comunicato a tutela dei propri diritti e interessi»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso plusvalenze della Juventus al termine della cerimonia per i Premi Coni-Ussi. Malagò ha detto che resta in attesa di sviluppi, aggiungendo che, con la giustizia ordinaria al lavoro, è sempre meglio restare in silenzio.

“Ho un’idea chiara. Quando ci sono le procure di mezzo, l’ho scoperto in modo diretto e indiretto, bisogna stare zitti. Le parti interessate hanno fatto un comunicato a tutela dei propri diritti e interessi. Ora attendiamo gli sviluppi”.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News