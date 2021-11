Lazio, Immobile recuperato, ma Sarri pensa al Napoli e valuta se farlo giocare in Europa League stasera

La Gazzetta scrive che l’attaccante vuole esserci, ma che la Lazio non intende forzare per rischiare di perderlo di nuovo. Si valuterà a Mosca

Ciro Immobile torna a disposizione di Maurizio Sarri dopo il lungo infortunio. Convocato per il match contro il Lokomotiv Mosca, vuole giocare, ancora non è sicuro, però, che il tecnico lo utilizzerà in campo. Sulla decisione pende la partita contro il Napoli, in programma domenica al Maradona. La Gazzetta dello Sport scrive che Immobile sta bene, ma non è ancora al 100%.

“Non si può forzare il suo ritorno per poi rischiare di perderlo nuovamente. Il piano L’idea di Sarri è quindi quella di portarlo a Mosca e di valutare lì tutta la situazione: ieri nella capitale russa c’è una temperatura di “meno 4 gradi”. Non proprio quella ottimale per chi recupera da un infortunio muscolare. Quindi, ci si baserà anche sulle sensazioni dovute al clima”.

Senza Immobile la Lazio ha problemi a segnare.

“Le difficoltà palesate dalla Lazio in assenza di Immobile spaventano. Per il presente (Mosca in Europa League), ma anche per il futuro (domenica c’è la sfida di campionato col Napoli di Spalletti). Per questo Sarri dovrà decidere quale strategia adottare e se affidarsi a Immobile fina dalla gara di domani. Ciro però è già a disposizione”.