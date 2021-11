Dazn, l’Agcom vuole chiamare la Lega Serie A a una presa di responsabilità

Lo scrive il Sole 24 Ore. Sarà convocato un tavolo tecnico. Ad attribuire i diritti a Dazn sono stati i presidenti di club, non possono avere un ruolo passivo

Secondo quanto scrive il Sole 24 ore, l’Agcom ha intenzione di convocare un tavolo tecnico con Dazn per trattare i temi della qualità, del servizio e della tutela del consumatore. L’obiettivo dell’Autorità è tirare fuori i club dal ruolo passivo che si sono ritagliati: sono loro i responsabili dell’appalto affidato all’emittente.

“A quanto risulta al Sole 24 Ore, infatti, starebbero per partire le convocazioni per un tavolo tecnico in Agcom sui temi della qualità, del servizio e della tutela del consumatore. E oltre alla piattaforma la convocazione riguarderà anche la Lega Serie A. Che evidentemente l’Autorità vuole tirar fuori dal suo ruolo “passivo” e chiamare a una presa di responsabilità, visto che ad attribuire i diritti a Dazn è stata proprio l’assemblea dei presidenti del club”.