Immobile spera di tornare per Napoli-Lazio ma non è ancora detto

Il Corsport: la Lazio non ha ancora fornito una diagnosi precisa. L’edema sta sparendo. Si è infortunato in Lazio-Salernitana ma non ha detto niente al club. Salterà la Juventus

A stare male, sta male. Ciro Immobile non è un malato immaginario né tantomeno misterioso. Il mistero semmai è sulla diagnosi, la Lazio non si sbilancia. Come scrive il Corriere dello Sport. Di certo non giocherà al rientro contro la Juve e poi in Europa League contro la Lokomotiv Mosca.

L’esito degli esami (al polpaccio, ndr) gli consente di cullare una speranza (non ancora considerevole) per la partita di Napoli del 28 novembre. Ad oggi il dubbio resta. Il vasto edema riscontrato e annunciato in Nazionale martedì scorso si è ridotto, sta scomparendo. Non è stata fornita una diagnosi precisa dalla Lazio perché Ciro dopodomani effettuerà un nuovo controllo.

A Coverciano avevano ipotizzato uno stiramento di primo grado.

Da Formello preferiscono non esprimersi fin quando l’edema è presente. Le previsioni di rientro, aggiornate a ieri, collimano con una lesione di primo grado. Se i tempi si riveleranno più lunghi allora lo stiramento sarà stato maggiore. L’infortunio risale a Lazio-Salernitana del 7 novembre, ma Ciro non aveva comunicato fastidi alla società, dopo la partita si era recato di corsa a Coverciano.