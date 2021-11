Covid, la situazione in Campania: aumentano i contagi, non la pressione sugli ospedali

525 positivi su 11.700 tamponi. Si registrano, purtroppo, 9 nuovi decessi

La Regione Campania ha diffuso il consueto bollettino di aggiornamento sulla situazione relativa al Covid 19 nella nostra regione.

525 i nuovi positivi su 11.692 test analizzati: aumenta il tasso di positività, oggi al 4,49%. Accade spesso dopo il weekend, visto che di domenica si fanno meno tamponi.

Rimane stabile la pressione sugli ospedali: un paziente in più nei reparti di degenza ordinaria – oggi se ne contano 293, contro i 292 di ieri – ed un paziente in più in terapia intensiva (21 ricoverati).

Si registrano, purtroppo, altri 9 deceduti, di cui 7 nelle ultime 48 ore.