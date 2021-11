Cherubini, braccio destro di Paratici, interrogato dieci ore dai pm

Il suo è un ruolo chiave il suo come dimostra l’audizione di ieri. Il verbale è stato secretato. Verrà ascoltato anche Arrivabene

Il primo è stato Cherubini l’ex braccio di destro di Paratici. Sono cominciati gli interrogatori da parte della Repubblica di Torino, come ricorda anche Repubblica:

Il primo a essere convocato in Procura come testimone è stato Federico Cherubini, nuovo direttore sportivo subentrato a Fabio Paratici di cui era il braccio destro. Un ruolo chiave il suo come dimostra l’audizione di ieri che lo ha visto dieci ore sotto il torchio dei tre pm. Il verbale è stato secretato. Verranno ascoltati ora gli altri dirigenti Maurizio Arrivabene, Giovanni Manna e Paolo Morganti.