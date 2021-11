Campania, il bollettino Covid: 10 deceduti nelle ultime 48 ore, salgono i ricoveri ordinari

Schizza il tasso come avviene spesso di lunedì, visto che nel weekend si analizzano meno tamponi. 820 i nuovi positivi su circa 16000 test

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso l’aggiornamento quotidiano sull’evoluzione della pandemia nella nostra Regione. I nuovi positivi sono 820 ma schizza il tasso di positività, dal 3,8% di ieri al 5% di oggi, come accade spesso di lunedì (nel weekend si analizzano meno tamponi, oggi circa 16.000, poco più della metà rispetto a ieri).

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera salgono i ricoveri ordinari, ieri 300 e oggi 309. Un posto in meno occupato in terapia intensiva, oggi sono 24 i posti occupati.

Sono purtroppo 10 i deceduti nelle ultime 48 ore. Il bollettino segnala anche un decesso avvenuto in precedenza ma registrato nella giornata di ieri.