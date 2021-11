Barbano: «Per il Napoli una vittoria che inquieta più di una sconfitta»

Senza Osimhen riduce di due terzi la capacità di affondo verticale, senza Insigne non ha visione. Nemmeno un tiro in porta nel primo tempo

Salernitana-Napoli, analisi impietosa di Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport:

Ci sono vittorie che inquietano più di una sconfitta. Quella del Napoli a Salerno non si sottrae a questa categoria. (…) senza Osimhen questa squadra riduce di due terzi la capacità di affondo verticale e rischia di trasformare l’abilità del palleggio in un sofisma tecnico; senza Insigne manca del tutto la capacità di visione e di invenzione, imponendo agli azzurri un paradigma diverso, fatto di triangolazioni e cambi di gioco palla a terra. Se questo schema lo applichi sotto ritmo, come ha fatto ieri il Napoli per tutto il primo tempo, può accadere di non fare neanche un tiro in porta contro una modesta Salernitana.