Tormentarsi sul rinnovo di Lorenzo è come amare e passare ogni attimo temendo che ti tradisca

Meret ha riposato pure stasera. Un palo e tanto tempo pe’ s’apparà quella fila in mezzo davvero imbarazzante… Manco il barbiere di Osimhen fa peggio!

😡Ventinove tifosi polacchi hanno fatto sentire la loro voce al Maradona. Ma c’amma fa? Ora questi uomini qui meritano la gioia!

🚩Collezioniamo corner come se fossero fake di complottisti. Io non sono un guardialinee ma mi pare che abbiamo esagerato…

😎Ciro è l’attimo prima del tramonto. Sembra che stia lì per spegnersi ed invece ti concede sempre quegli attimi in più di bellezza. Ciro è… Bentornata poesia.

😍Fustigarsi l’anima sul rinnovo di Lorenzo è come amare e passare ogni attimo insieme temendo che ti tradisca. Non ha senso. La bellezza bisogna saperla amare, va goduta ad occhi aperti per poi chiuderli dopo lo stupore. Il Dalí di Fratta ha messo all’asta l’ennesimo capolavoro.

😌Victor insegue un record, quello più ambito, il più ignorato, il meno riconosciuto… Sedersi sulle scrivanie di chi lo ha bollato come pacco e guardarli mentre raccontano il Padel….

💪Bisognava vincere e abbiamo vinto. Bisognava ruotate gli uomini e li abbiamo ruotati. Bisognava dimostrare di essere forti di testa e di gambe e lo abbiamo fatto. Lucianone ha visto qualcosa che noi stentiamo ancora a credere….

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤