Spalletti: «Totti è il più forte che abbia allenato col pallone. Farò una serie su di lui: ‘Speriamo de morì tutti dopo’»

Inevitabile la domanda su Totti alla vigilia della sfida con la Roma: “Ho amato lui e ho amato l’ambiente, ho fatto cose che non pensavo di fare per nessun calciatore”

Durante la conferenza stampa di presentazione alla sfida con la Roma, inevitabile una domanda su Francesco Totti per Luciano Spalletti, che ha risposto così.

Per Totti ho fatto delle cose che pensavo di non fare per nessun calciatore e le rifarei anche. Ho amato l’ambiente, ho amato Totti. Col pallone tra i piedi è il calciatore più forte che ho mai allenato, è tra i più grandi quest’era calcistica. Non voglio spoilerare la serie che farò io su Totti: il titolo è ‘Speriamo de morì tutti dopo’.