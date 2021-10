Roma-Napoli, Spalletti ne cambia 7: dubbio Zielinski a centrocampo, Politano in attacco

Sul CorSport le ultime sulla formazione. In porta torna Ospina e in difesa Rrahmani. In mediana Fabian e Anguissa, oggi si decide per il polacco

Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla formazione che domani l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti potrebbe decidere di mettere in campo contro la Roma, nel match pomeridiano all’Olimpico. Saranno sette i cambi per gli azzurri. In porta tocca a Ospina, mentre in difesa, accanto a Koulibaly, Di Lorenzo e Mario Rui, rientra Rrahmani, come previsto. L’unico dubbio del tecnico è a centrocampo e riguarda l’impiego o meno di Zielinski che, ieri, si è allenato regolarmente.

“A centrocampo due posti sono già assegnati a Fabian e Anguissa, mentre il terzo è opzionato da Zielo: se anche oggi le sensazioni saranno positive come ieri, allora toccherà a lui completare il tris”.

Davanti, il tridente sarà formato da Politano, Osimhen e Insigne.