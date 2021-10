Piove sul bagnato al Milan: Theo Hernandez positivo al Covid (era vaccinato)

Il terzino sinistro protagonista della Nations League con la Francia. Momentaccio per il Milan, si aggiunge a Maignan e a Ibrahimovic

Theo Hernandez positivo al Covid. Ed era vaccinato.

Raining stones, direbbe Ken Loach. Piove sul bagnato, diciamo noi. Il Milan non solo ha perso il portiere Maignan (operato al polso), non sa quanto potrà contare su Zlatan Ibrahimovic, adesso perde anche Theo Hernandez il terzino sinistro di cui si è accorto anche Deschamps. Il ct della Francia lo ha tenuto inspiegabilmente fuori per mesi, dopodiché lo ha lanciato nella finali di Nations League e lui ha ripagato come sa: correndo, giocando, creando occasioni da gol.

Theo Hernandez è positivo al Covid. Lo ha reso noto il Milan in un comunicato stampa.

Di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene.

Nel ritiro della Francia anche Rabiot è risultato positivo.