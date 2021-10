Pioli: “Napoli e Milan stanno facendo un percorso eccezionale”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato la partita di domani con la Roma in conferenza stampa.

La Roma è imbattuta in casa, ha pareggiato col Napoli, ha talento, qualità e carattere: è un avversario importante. Brahim Diaz sta meglio, vedremo. Giocherà uno tra Ibrahimovic e Giroud. Non credo che col Torino abbiamo giocato male, ricordiamoci che gli avversari sanno preparare le partite: l’importante è avere un’idea e portarla avanti al di là del risultato. Rebic non è a disposizione per la partita di domani, il dolore alla caviglia non è passato.

Napoli e Milan stanno facendo un percorso eccezionale, noi cerchiamo di segnare un gol più degli altri ma senza prenderli ovviamente è più facile vincere. Mourinho è un grandissimo allenatore e manager, è molto bravo sul piano tattico e mentale.