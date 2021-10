Napoli, per Manolas lieve lesione muscolare

Il comunicato del club: “Manolas ha riportato una lesione di basso grado del grande gluteo destro. Ha già iniziato la riabilitazione”

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo: l’infortunio subito ieri da Manolas durante Napoli-Legia Varsavia di Europa League non è nulla di grave. Il club ha diramato infatti una nota sul difensore greco dalla quale emerge che si è trattato solo di una lieve lesione muscolare al grande gluteo destro.

“Manolas, in seguito ad esami strumentali, ha riportato una lesione di basso grado del grande gluteo destro. Il difensore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, il Napoli comunica che Zielinski ha svolto l’intera seduta in gruppo, mentre Ounas ha fatto personalizzato in campo.