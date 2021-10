Moser esulta per la vittoria dell’amico Vettori (VIDEO)

Marvin Vettori batte Paulo Costa per decisione unanime e l’amico Ignazio Moser, che lo stava seguendo da casa, impazzisce di gioia

Marvin Vettori dimostra di non aver per nulla accantonato il sogno di diventare il primo italiano a laurearsi campione del mondo della MMA. Il 28enne di Mezzocorona ha reagito da grande campione alla sconfitta dello scorso mese di giugno contro il nigeriano Israel Adesanya, quando era in palio la corona iridata dei pesi medi. Oggi, quattro mesi dopo, ha superato ai punti e con verdetto unanime il temibile brasiliano Paulo Costa, n.2 del ranking che prima di oggi aveva incassato una sola sconfitta in carriera, sempre contro Adesanya.

L’amico Ignazio Moser, che lo stava seguendo da casa, impazzisce di gioia