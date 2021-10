Mbappé: «Accetto di correre per Messi quando lui cammina. Perché… è Messi»

Oltre alla questione, infinita, del suo mancato trasferimento al Real Madrid, Kylian Mbappé parla in una lunghissima intervista a L’Equipe del suo rapporto “alla pari” o quasi con le altre superstar del Psg.

E quindi devi cambiare anche ruolo…

“Nessun problema, è una gerarchia stabilita. Accetto di correre quando Messi cammina, nessun problema. Perché lui è… Messi! Non avrei mai immaginato che venisse qui. È uno dei pochi giocatori che ho messo su un poster con la scritta “impossibile per me giocare con lui”. Ero certo che non avrebbe mai lasciato il Barcellona. Assaporo ogni momento con lui. Non dobbiamo mai dimenticare che è pur sempre un privilegio. È uno che ama il calcio. Parla con tutti, cerca di inserirsi a modo suo, anche se è un po’ timido. Ma in campo non è timido. Con Neymar era qualcosa di simile quando è arrivato. È stato straordinario. Ma Messi è un’altra cosa. È incredibile pensare che l’unica altra maglia che indossa, oltre a quella del Barcellona, ​​sia quella del PSG. Dobbiamo renderci conto che è qualcosa di straordinario”.