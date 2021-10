Mbappé: «L’ho detto a luglio che volevo andare via. Potevamo fare un affare sia il Psg che io»

A RMC Sport: «Avrebbero avuto i soldi per cercare un sostituto di qualità- Ora al Psg il mio interlocutore non è più Leonardo. Parlo solo col presidente»

“Sapevano già da luglio che volevo andare via”. E da qual giorno Kylian Mbappé non ha mai davvero parlato della estenuante trattativa tra Psg e Real. L’attaccante francese – che non ha rinnovato il contratto in scadenza a fine anno – ha dato la sua versione in un’intervista RMC Sport che andrà in onda domani.

“Ho chiesto di andarmene, e da quel momento non ho voluto rinnovare, volevo che il club mi vendesse in modo che potessero avere i soldi per cercare un sostituto di qualità. Ma li ho rispettati e ho detto loro ‘Se non volete che me ne vada, rimarrò’. Sono sempre stato felice in questo club per i quattro anni che ho trascorso qui e lo sono ancora. L’ho detto abbastanza presto che volevo andare via cosicché il club potesse reagire. Volevo che entrambi ne beneficiassimo e finissimo mano nella mano per fare un buon affare”.

“La gente ha detto che ho rifiutato sei o sette offerte per prolungare il mio contratto, che non volevo più parlare con Leonardo, e non è affatto vero. Mi hanno detto ‘Kylian, d’ora in poi parli con il presidente'”, dice Mbappé, che assicura di non conoscere il motivo per cui il direttore sportivo ha smesso di essere il suo interlocutore.