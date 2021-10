Maldini: «Mio figlio Daniel? Sta provando quello che provavo io, tanti pregiudizi e pressione»

Poco prima della sfida contro l’Atalanta, ai microfoni di Dazn ha parlato il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com.

L’obiettivo è lo scudetto?

Sull’esultanza per il primo gol in A del figlio Daniel

Ibrahimovic rientrerà dopo la pausa?

“L’idea è quella. Non ha lesioni ma solo un dolore al polpaccio. Dovrebbe essere pronto per dopo la sosta, come Giroud, Bakayoko, Krunic. Abbiamo rientri importanti, oggi va in panchina Messias. Per quel che riguarda Zlatan la sua gestione è molto individuale. Ho giocato a quell’età e il dialogo con l’allenatore è importante”.