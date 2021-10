L’Uefa vuole strappare il Mondiale alla Fifa: ha in cantiere una Nations League intercontinentale

L’alleanza con la Conmebol è sempre più strategica: il format con 4 finaliste europee e 4 sudamericane è l’embrione d’un Mondiale

L’Uefa vuole farsi un Mondiale tutto suo. O almeno la sensazione è quella: la guerra alla Fifa è ormai dichiarata, 12 Federazioni europee hanno minacciato la scissione contro il Mondiale biennale di Infantino, e l’alleanza strategica con la Conmebol potrebbe aprire nuovi scenari inediti.

Non solo le due organizzazioni che governano il calcio europeo e sudamericano hanno preso un ufficio condiviso a Londra, e hanno lanciato la Coppa Intercontinentale per nazionali, la sfida secca tra i campioni dei due continenti che dovrebbe esordire a giugno 2022 con Italia-Argentina (Gravina la vorrebbe ospitare a Napoli), ora hanno in cantiere una Nations League intercontinentale ogni quattro anni. Il format sarebbe con con otto finaliste, quattro europee e quattro sudamericane, in una final eight. Ha tutta l’aria d’essere l’embrione d’un Mondiale vero e proprio. Una mossa che fa il paio con l’eventuale allargamento dell’Europeo nell’anno che coinciderebbe con il Mondiale biennale.