Gravina: «Candido l’Italia per Euro 2028, e vorrei Italia-Argentina a Napoli»

Il Presidente della Figc: “Voglio chiudere il mio ciclo portando l’Europeo in Italia. La supercoppa delle nazionali sarebbe bella al Maradona, sono un romantico”

“Prossime finali Champions o Europa League in Italia? Lo escludo. Per quanto mi riguarda, a me interessa l’Europeo del 2028. Voglio portare a casa questo risultato prima della fine del mio ciclo in Federazione. Anche in ottica di un rinnovamento degli stadi in Italia”. Queste le parole del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ospite alla quarta edizione del Festival dello Sport di Trento.

“Mi dispiace però che, per capire che si deve investire questo asset fondamentale del calcio che sono le infrastrutture, si debbano organizzare per forza dei grandi eventi. Così si mette in discussione il valore della programmazione. Tuttavia, prendo atto di questo e perciò devo fare di tutto per portare l’Europeo in Italia”.

Gravina ha poi detto che gli piacerebbe che “la partita contro l’Argentina per questa sorta di supercoppa fra Europa e America si disputasse al ‘Maradona’ di Napoli“: “ma io sono un romantico e ci sono altre città che si sono proposte per ospitare l’evento”.