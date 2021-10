Klopp: i no vax sono come gli ubriachi al volante, mettono a rischio vite umane

L’allenatore del Liverpool: «se vaccinarsi è una limitazione della libertà personale, lo è anche mettersi al volante dopo aver bevuto. Lo facciamo per tutelare gli altri. Il principio è lo stesso»

Jurgen Klopp ha paragonato la lobby no vax agli ubriachi che si mettono alla guida: mettono in pericolo allo stesso modo le vite degli altri. Lo ricorda il Telegraph. Il tecnico del Liverpool ha ribadito che la sua squadra è per il 99% doppiamente vaccinata e che non ha dovuto convincere i giocatori.

«Quando ho avuto la consapevolezza che fosse importante vaccinarsi? Ho chiamato medici che conosco da anni e ho chiesto loro: “Cosa devo fare?”. È così che lavoro di solito. Quando non sai qualcosa, chiami uno specialista». «Non capisco il discorso sulla limitazione della libertà. Siamo stati tutti nella condizione di aver bevuto una birra o due e pensavamo di poter ancora guidare ma la legge non ce lo permetteva e non abbiamo guidato. La legge non esiste per proteggere me ma per proteggere tutte le altre persone. È lo stesso principio alla base del vaccino. Se il vaccino è una limitazione della libertà personale, lo è anche il non poter guidare dopo aver bevuto».