Italiano: «Non meritavamo questo passivo, i ragazzi hanno fatto una grande prova»

Nel postpartita di Fiorentina-Napoli, ai microfoni di Dazn il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

Nel secondo tempo la Fiorentina si è abbassata, aveva paura di questo?

Come mai il cambiamento della squadra tra primo e secondo tempo? Puoi trovare soluzioni con i cambi?

«Penso che più che altro sono gli episodi e come si evolve la gara. Prima del gol hai il predominio su tutto, abbiamo fatto gol e concesso qualcosa ai loro centrocampisti, abbiamo abbassato un po’ l’intensità ma non è per una questione fisica, più per un aspetto mentale. Più per episodi, perché poi c’è il rientro in partita dell’avversario, che è forte e comincia a giocare più di qualità. Per lunghi tratti riusciamo ad essere all’altezza e anche superiori a queste squadre e per alcuni tratti no, la soluzione devo trovarla io. Dopo due mesi e mezzo di lavoro non si può essere perfetti ma ci sono ancora enormi margini di miglioramento. Portare avanti una partita come stasera vuol dire che hai valore e lo dobbiamo tirare fuori».