Il Sole: Sky chiede alla Lega Serie A di mettere a bando gli highlights delle partite

Il Sole 24 Ore scrive di una lettera di Sky alla Serie A affinché gli highlights delle partite siano messi a bando.

“Sky scrive alla Lega Serie A. E lo fa per una richiesta che di certo farà discutere: far sì che i club tornino sul proprio diniego, mettendo invece a bando i diritti “pay” per gli highlights. Che la Lega, come anticipato dal Sole 24 Ore dello scorso 29 luglio, ha deciso (a maggioranza) di non attribuire. Risultato: Sky non può che trasmettere le fasi salienti delle sole sue tre partite per le quali ha acquisito i diritti. Anche Dazn può trasmettere le sue, ma che sono tutte le dieci per giornata”.