A Tv Play: «Certezze che non gli sono state date. Sembra che il tecnico non si fidi del progetto di De Laurentiis».

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato degli ultimi colloqui tra Antonio Conte e il Napoli. In particolare, il tecnico ex Tottenham avrebbe chiesto certezze sulla permanenza del centravanti Victor Osimhen e sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Se il nigeriano ha una clausola di circa 130 milioni che potrebbe essere pagata quest’estate, l’ala georgiana è richiesta da diversi top club europei che giocheranno la Champions l’anno prossimo.

Bargiggia: «Conte ha chiesto la permanenza di Osimhen e certezze sul rinnovo di Kvara»

In una diretta a Tv Play il giornalista ha dichiarato:

«Ho saputo che negli ultimi colloqui Conte ha chiesto la possibilità di tenere Osimhen; la trovo una cosa un po’ pretestuosa vista la clausola. Aveva poi chiesto certezze sul rinnovo di Kvaratskhelia; [il presidente] non gliele ha date. Sembra che non si fidi del progetto di De Laurentiis, non è solo una questione di soldi».

Lo scrive l’edizione napoletana con Marco Azzi.

Fuori uno, anzi il numero 1. Il casting è quasi finito (almeno per lui), andate in pace. Antonio Conte ha deciso di sfilarsi dalla short list dei pretendenti alla panchina del Napoli, stanco di essere messo in concorrenza da Aurelio De Laurentiis con colleghi di cui ha grande stima, ma che non possono vantare un curriculum paragonabile a quello dell’ex ct della Nazionale. Non sarà dunque il tecnico pugliese a occuparsi della difficile ricostruzione azzurra. L’ex ct s’è trovato quindi nella situazione inusuale di essere ritenuto uno dei tanti e il tam tam mediatico in cui è stato coinvolto l’ha infastidito.

