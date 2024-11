Gli azzurri avevano già sondato Laurienté e Pinamonti. Per Berardi potrebbe essere il momento del definitivo trasferimento alla Juventus.

Il Sassuolo ieri ha ottenuto la retrocessione in Serie B a causa del pareggio tra Udinese e Empoli. Sarà difficile per i neroverdi mantenere pezzi pregiati come Domenico Berardi, Armand Laurienté e Andrea Pinamonti. E chissà che almeno uno di questi tre non possa essere d’aiuto alla ricostruzione del Napoli.

I big del Sassuolo potrebbero essere utili anche al Napoli

Ogni anno si parla dell’addio di Berardi dal Sassuolo, e puntualmente l’esterno calabrese non va mai via. Quest’anno, però, potrebbe essere quello decisivo. Anche se ha subito un brutto infortunio che lo costringerà a saltare l’Europeo e a rientrare in campo forse nel 2025, per Berardi la Serie B è decisamente impensabile. La Juventus è la squadra che si è mossa per lui più concretamente negli ultimi anni; vedremo se questo sarà l’anno buono per affondare il colpo.

Un altro calciatore fuori categoria è Laurienté. Il francese ha vissuto una stagione sottotono (5 gol e 4 assist) e di certo ha poco contribuito alla possibilità di salvezza dei neroverdi. E’ un profilo che può far gola a parecchi club di Serie A, se decidesse di rimanere in Italia. Anche il Napoli si era mosso per lui lo scorso anno per rimpiazzare Hirving Lozano. Il classe 98 potrebbe anche arrivare come vice Kvaratskhelia, o proprio per prendere il posto del georgiano se dovesse andar via.

Pinamonti pare abbia già annunciato il suo addio al club. C’è l’interesse di Torino e Fiorentina per il centravanti ex Inter, come ha riportato Tuttomercatoweb stamani. Costa circa 10 milioni. Precedentemente era stato accostato anche al Napoli per sostituire il Cholito Simeone. Anche lui non farà quindi parte della ricostruzione del Sassuolo, che proverà a tornare in Serie A nel campionato 2025-26.

