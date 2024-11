Napoli, De Laurentiis ha chiamato anche De Zerbi (Alvino)

Lo ha annunciato a Radio Kiss Kiss Napoli. Il presidente del Napoli vuole sondare la sua disponibilità riguardo un ritorno in Italia.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta sondando la disponibilità di Roberto De Zerbi per la panchina azzurra della prossima stagione. Si aggiunge quindi alla lista dei nomi sondati insieme a Conte, Gasperini, Pioli e Italiano.

Napoli, De Laurentiis ha chiamato anche De Zerbi

Lo ha annunciato Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli:

«De Laurentiis ha chiamato De Zerbi per sondare la sua disponibilità riguardo un ritorno in Italia».

Roberto de Zerbi lascia il Brighton. A dare la notizia il club sui social. Queste le sue parole:

«Sono molto triste di lasciare il Brighton, ma sono molto orgoglioso di ciò che i miei giocatori e il mio staff hanno ottenuto con il supporto di tutti nel club e dei nostri fantastici tifosi nelle ultime due stagioni storiche. Abbiamo concordato di porre fine alla mia permanenza al Brighton in modo che io e il club possiamo continuare a lavorare nel modo che meglio si adatta a ciascuno di noi, seguendo le nostre idee e visioni, nonché il nostro lavoro e i nostri valori umani. Ho trascorso due anni intensi e stimolanti lavorando in Premier League, gareggiando in quattro competizioni importanti in questa stagione. Partire ora mi dà il tempo di prendermi una pausa prima di decidere i miei progetti futuri»

Aveva anche sottolineato che gli sarebbe piaciuto restare in Premier:

«Non c’è nessun club dietro la mia decisione. Spero di lavorare ancora in Premier League. Non so dove né quando».

