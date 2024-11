Tre giocatori del Marsiglia in fuga da una rapina: gli sparano alla macchina

E’ successo a Moumbagna, Onana e Meïte: due proiettili hanno colpito la portiera del conducente, un terzo s’è conficcato nel bagagliaio

Due proiettili si sono conficcati nella portiera lato conducente, un altro nel bagagliaio. Nessuno per fortuna ha colpito Faris Moumbagna, Jean Onana e Bamo Meïte, tre giocatori dell’Olympique Marsiglia aggrediti mentre tornavano a casa in auto dopo la vittoria contro il Le Havre, all’ultima giornata del campionato francese.

Come riportato da Europe 1 e confermato da La Provence, dopo le 3 del mattino un gruppo di rapinatori ha tentato di rubare le loro auto sotto la minaccia delle armi. E hanno poi sparato all’auto mentre i tre si davano alla fuga. Solo per fortuna non è rimasto ferito nessuno.

