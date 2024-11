Sarri: «Giuntoli è la persona giusta per la Juventus, bello tosto, cattivo, competente, determinato»

«Cerco una squadra che mi arrapi. Per ora, solo contatti con quattro club esteri. Con Fiorentina e Bologna nessun contatto».

Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio, ha parlato alla presentazione della 22esima edizione del Memorial “Niccolò Galli”. Le dichiarazioni rilasciate a Tuttomercatoweb.

Sarri: «Cerco una squadra che mi arrapi. Per ora solo contatti con quattro club esteri»

Tornerà presto in panchina?

«Dipende dalle opportunità che si verranno a creare, vediamo se verrà fuori qualcosa che mi arrapa, che mi stuzzica, che sia figlia di un programma di medio o lungo periodo che valga la pena vivere».

La Fiorentina l’ha mai cercata?

«Diversi anni fa, nelle ultime sessioni di mercato assolutamente mai. L’unico modo per andare a Firenze sarebbe suonare al Viola Park e vedere se qualcuno apre…».

Lei sarebbe disponibile per un’avventura in viola?

«Io sono disponibile per tutti i progetti che mi intrigano, non ho preclusioni verso nessuno. Non sono alla ricerca di una squadra che faccia per forza la Champions, questi sono discorsi che mi interessano relativamente, sono discorsi mediatici ma a me interessano poco».

Bologna può essere un progetto intrigante?

«Sono discorsi che leggo sui giornali, non ho avuto nessun rapporto diretto col Bologna. Le quattro squadre con cui ho avuto rapporti diretti sono straniere. Qualcosa dalla Premier, qualcosa dalla Liga e qualcosa da altri campionati».

Che ne pensa della questione fra la Juventus e Allegri?

«Da fuori è difficile farsi un’opinione. Per dire quello che è successo serve essere dentro, viverlo, sennò è semplice dire ha sbagliato uno o l’altro».

Le dispiace per la situazione del Napoli?

«Dispiace, come tutti sanno le due squadre che ho nel cuore sono il Napoli e la Fiorentina. Lì ho vissuto anni incredibili, irripetibili, ero felicissimo per lo Scudetto con un pizzico di incazzatura dentro perché non è successo durante il mio ciclo. Ma quando vedo le squadre del mio cuore che fanno bene sono contento».

Giuntoli costruirà di nuovo una Juventus da scudetto?

«Penso di sì, Cristiano è la persona giusta, bello tosto, cattivo, competente, determinato. E’ un ds che io porterò sempre nel cuore perché abbiamo fatto un ciclo di tre anni andando d’accordo e togliendoci grosse soddisfazioni, ho grande stima verso di lui».

ilnapolista © riproduzione riservata