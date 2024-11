Manna al Napoli potrà essere annunciato venerdì (KK Napoli)

Tra martedì e giovedì la Juventus lo libererà dal contratto, salvo clamorose sorprese.

Valter De Maggio ha annunciato a Radio Kiss Kiss Napoli delle novità sul nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna.

Il Napoli potrebbe annunciare Manna già venerdì

«Tra martedì e giovedì, salvo sorprese, la Juventus libererà Manna dal contratto e il Napoli già venerdì potrà annunciarlo».

Dopodiché si passerà alla scelta dell’allenatore. Al momento sembra esserci stata una frenata per Antonio Conte, poiché il tecnico ex Inter non sta gradendo le attese di De Laurentiis. Il presidente del Napoli sta infatti cercando di capire se può affondare il colpo su Gian Piero Gasperini, ma l’allenatore dell’Atalanta non prenderà alcuna decisione prima della finale di Europa League di mercoledì. Nella lista ci sono anche Stefano Pioli (che ha già dato disponibilità al Napoli) e, come ultima spiaggia, Vincenzo Italiano, anche lui impegnato con una finale europea la prossima settimana.

Manna non sposta De Laurentiis dal centro della scena. Lo scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica.

Napoli si aspettava un manager autorevole di provata abilità. Non il sosia di Marotta, largamente presente nei trionfi di Juve e Inter, ma uno che riporti il Napoli sul mercato con l’abilità di Cristiano Giuntoli. I suoi colpi hanno dato la base perché Spalletti vi montasse il suo capolavoro. È arrivato il vice di Giuntoli. Nessun pregiudizio su Giovanni Manna, 35enne dirigente, descritto come ambizioso e tenace. Non farà certo meno di Meluso finito subito nell’anonimato con l’altro ds Antonio Sinicropi. L’arrivo di Manna non sposta dal centro della scena De Laurentiis dopo 19 anni di immensi meriti, per intuizioni e capacità, e dopo il ventesimo della catastrofe. De Laurentiis riparte con Manna. Giusto che dica qualcosa di importante. Far sapere che il Napoli c’è, c’è ancora lui con una nuova esperienza corroborata dagli insuccessi di questo improvviso declino.

