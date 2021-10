Il Norwich gioca le partite due volte: la prima in un simulatore con schermi di 3 metri (VIDEO)

Si chiama SoccerBot360 ed è l’ultima frontiera del calcio tecnologico: serve ad allenarsi e visualizzare le situazioni di gioco prima che avvengano

La nuova frontiera del calcio tecnologico si chiama SoccerBot360. E’ un enorme simulatore con schermi di quasi tre metri utilizzato anche dal Lipsia e dal Salisburgo. Lo userà, prima squadra in Premier, il Norwich City.

In pratica serve a far “visualizzare” la partita ai giocatori prima di giocarla davvero. Ma è più complicato di così.

Il SoccerBot è una stanza circolare, in cui le immagini vengono proiettate su tutte le pareti in modo da immergere il calciatore in una esperienza di simulazione di campo. Può essere utilizzato per esercitazioni di allenamento, con i giocatori che cercano di colpire bersagli in movimento sui muri, nell’analisi delle partite già giocate, ma soprattutto nella simulazione di quelle che verranno.

Possono caricare i dati degli avversari e confrontarsi contro di loro alla velocità reale, in tutte le aree del campo, scrive il Telegraph.

“L’investimento nella tecnologia (è costato a Norwich circa 750.000 sterline, compresa la costruzione di un piccolo edificio apposito) è un riflesso della convinzione del club che i prossimi passi avanti significativi nello sviluppo del calcio saranno nella parte mentale del gioco“.

“Stiamo cercando di scansionare l’orizzonte, cercando di anticipare il cambiamento – afferma John Iga, responsabile dei dati, della strategia e dell’innovazione del Norwich – Il gioco diventerà sempre più veloce. Non rallenterà. I giocatori che possono prepararsi, che elaborano rapidamente le informazioni e prendono buone decisioni sono i giocatori che diventano l’élite”.