I club di Premier votano contro il Newcastle arabo e cambiano la regola sugli sponsor

Il Guardian: “Sono preoccupati che i proprietari sauditi concludano accordi di sponsorizzazione “fittizi” in Arabia Saudita. La regola è passata con 18 voti a favore e il City astenuto”

Ci hanno messo un attimo i club della Premier League ad allearsi politicamente contro la nuova proprietà araba del Newcastle United. Lunedì si sono riuniti e hanno votato una nuova legislazione progettata per impedire ai proprietari sauditi di concludere accordi di sponsorizzazione “troppo” redditizi.

Nella stessa riunione, scrive il Guardian, il Newcastle ha chiarito che considerano anticoncorrenziale il cambiamento della regola che vieterà temporaneamente accordi commerciali che implicano rapporti d’affari preesistenti. E hanno affermato che si tratta di un emendamento illegale.

I gli altri club se ne sono infischiati ed hanno approvato la nuova legge con 18 voti a favore, col Manchester City (l’unico altro club di proprietà di un Stato) che si è astenuto.

Molti dei club della Premier League sono preoccupati che i proprietari sauditi di Newcastle possano concludere accordi di sponsorizzazione “fittizi” in Arabia Saudita, e vogliono che vengano messe in atto misure preventive che garantiscano il pagamento equo del valore di mercato. La regola sarà in vigore per il prossimo mese, e si applicherà a tutti e 20 i club, ma dovrebbe diventare permanente.